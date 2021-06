Comment être un.e bon.ne allié.e des personnes non-binaires

Épisode 25 - En quoi l’identité de genre n’est-elle absolument pas liée à l’expression de genre ou à l’orientation sexuelle ? Quels réflexes adopter à l’écrit et à l’oral pour soutenir les personnes non-binaires ?

Dans nos sociétés occidentales, tout est séparé en deux. Les hommes d’un côté, les femmes de l’autre. Que ce soit chez le médecin ou à la boulangerie, on doit annoncer, ou se voir attribuer une identité de genre, toute la journée. Naviguer dans ce monde en tant que personne non-binaire, qui ne se reconnaît ni uniquement homme, ni uniquement femme, c’est faire face à l’incompréhension, à la discrimination et à la violence.

Quelles identités différentes et multiples regroupe la non-binarité ? En quoi l’identité de genre n’est-elle absolument pas liée à l’expression de genre ou à l’orientation sexuelle ? Quels réflexes adopter à l’écrit et à l’oral pour soutenir les personnes non-binaires ?

Camille Regache en discute avec l’artiste, réalisateur·ice et militant·e Kelsi Phung.

Pour aller plus loin :

Le travail artistique d’Alok Vaid-Menon.

Le blog La vie en queer

La chaîne Youtube d’Alistair Houdayer, H Paradoxæ

Les BD de Sophie Labelle

«Une histoire de genres», de Lexie « agressively_trans » (éd. Marabout, 2021), et notamment le chapitre «Les transidentités, vieilles de plus de 4 000 ans»

