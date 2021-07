La première fois qu'on a échangé, Stéphanie m'a dit d'elle-même : «Rien ne m'intéressait dans la vie à part ce que j'achetais».

Stéphanie a vécu une enfance privilégiée, choyée par ses parents qui lui ont tout donné, malgré des revenus moyens de fonctionnaires. Enfant, Stéphanie avait tout ce qu'elle voulait et même davantage. Jeune adulte, ses parents lui ont payé pas moins de trois voitures en deux ans, simplement parce qu'elle voulait en changer.

À 21 ans, un événement tragique vient remettre en cause tout son train de vie. Elle mettra plus de dix ans à trouver comment devenir vraiment responsable vis à vis de l'argent, mais aussi à apprendre à s'aimer et à être aimée pour qui elle était et non pour ce qu'elle possédait.

Ce que m'a raconté Stéphanie ce sont des choses qu'on ne dit normalement pas publiquement. J'espère que vous apprécierez autant que moi cette authenticité qu'on n'entend nulle part ailleurs...

Je vous laisse découvrir son histoire.