Richissime (ex Budget Chéri)

Dans cet épisode Story, c’est Sarah qui est derrière le micro : Sarah est issue d’une famille immigrée, pauvre et a grandi dans un HLM du quartier populaire de la Madeleine à Nice. Issue d’une famille de cinq enfants, avec une maman au foyer et un père ouvrier, elle est fière de ses origines et fière de son parcours même si elle se décrit comme une anomalie et non pas un exemple de la méritocratie républicaine.

Dans cet épisode, elle raconte avec entrain et humour comment elle est passée du quartier à la Suède, où elle vit depuis 10 ans et comment elle en est arrivé à gagner 3 à 4 fois ce que gagnaient ses parents en fin de carrière.

J’aime les récits d’ascension sociale parce que ça bouscule mes croyances et mes idées reçues. Et surtout, ça permet de déconstruire les discours du type «quand on veut on peut», et ça ça fait du bien.

Très bonne écoute en compagnie de Sarah !