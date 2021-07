Capsule #3 - Plus je lis des livres sur l'argent et le développement personnel, plus j'ai l'impression que mon esprit est embrouillé sur la façon dont il faudrait que je procède pour atteindre mes grands objectifs de vie.

Drôle de titre pour cet épisode qui sort de mes réflexions ordinaires... En voici l'origine : plus je lis des livres sur l'argent et le développement personnel, plus j'ai l'impression que mon esprit est embrouillé sur la façon dont il faudrait que je procède pour atteindre mes grands objectifs de vie. Je vous donne quelques exemples :

- Est-ce qu'il me faut beaucoup d'argent à investir avant d'apprendre à le faire fructifier ou est-ce que c'est en apprenant à le faire fructifier que je serai davantage capable d'identifier des opportunités d'en gagner plus ?

- Est-ce que mes grands rêves vont se manifester parce que je crois que c'est possible ou parce que j'agis dans ce sens ?

- Est-ce qu'il ne faut pas déjà avoir des preuves que ça marche avant d'y croire ? Ou est-ce qu'il faut d'abord y croire pour voir des preuves que ça marche ?

- Est-ce qu'il faut déjà se sentir riche avant de le devenir ? Ou l'être déjà un peu avant de le ressentir ?

- Est-ce qu'il faut d'abord avoir changé son état d'esprit pour changer sa vie ou avoir concrétisé un changement dans sa vie avant de pouvoir opérer un vrai changement d'état d'esprit ?

- Est-ce qu'il faut avoir plus d'argent pour arrêter d'avoir peur de manquer ou est-ce qu'il faut arrêter d'avoir peur de manquer pour commencer à attirer l'argent à soi ?

- Est-ce qu'il faut d'abord faire les choses ou y croire pour que ça marche ?

Autrement dit : qui de l'oeuf ou la poule apparaît le premier ?

Dans cet épisode, je t'explique pourquoi il n'y a pas de bonne ni de mauvaise réponse.

Je créé des offres adaptées à tous, ceux qui ont déjà les preuves et ceux qui ne les ont pas encore. Ceux qui veulent plutôt agir à ce moment de leur vie et ceux qui veulent y croire. Ceux qui veulent plutôt la poule ou ceux qui veulent l'oeuf. Mes programmes sont tous disponibles sur formation.budget-cheri.com et j'annonce tous mes lancements sur Instagram, là aussi où vous pouvez me parler en privé.