Richissime (ex Budget Chéri)

Épisode 56 - Certe Mathurin est entre autre humoriste et producteur. Il joue en ce moment son 3e one man show «Une histoire d’argent» tous les vendredis à Paris.

Aujourd’hui, je reçois Certe Mathurin, qui est entre autre humoriste et producteur, et qui joue en ce moment son 3e one man show «Une histoire d’argent» tous les vendredis à Paris. Certe est un hyperactif, entrepreneur dans l’âme. Il a 1000 idées et il a grandi avec cette croyance qu’avec du talent, il aurait toujours quelque chose à vendre pour gagner de l’argent.

Certe a eu 1000 vies comme vous allez l’entendre. Il a été livreur, vendeur, chef de projet à la Poste, président d’associations et de club d’échec, gigolo, il a même ouvert une salle de spectacle / resto avec des amis et aujourd’hui, il consacre 80% de son temps à l’humour en tant qu’artiste et producteur.

Son chemin de la banlieue au standup est passionnant. Pour être là où il est aujourd’hui, il a dû déconstruire beaucoup de schémas et de croyances qui lui ont permis aussi de nourrir son spectacle. Mais pas que. Certe transmet aussi un peu de sa sagesse à des jeunes de quartier qu’il aide à s’élever socialement.

Dans cette discussion, on a parlé :

- de banlieues,

- de pauvreté,

- d’argent facile,

- d’argent rapide aussi,

- et de la célébrité.

Une belle conversation que je suis très fière de vous proposer.