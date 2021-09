Pourquoi a-t-on l'impression de ne jamais avoir assez ?

Comment expliquer qu'une personne qui gagne le SMIC ou moins puisse ne pas avoir forcément le sentiment de manquer, bien qu'elle soit factuellement amenée à compter ses sous pour boucler son budget ? À l'inverse, comment peut-on gagner 10 000€ par mois et avoir constamment le sentiment de ne pas avoir assez ?

La réponse est simple : dans le premier cas, la personne n'est pas habitée par un sentiment de manque, alors que dans le second, elle en est complètement imprégnée, chacune indépendamment de leur réalité financière respective.

L'esprit du manque c'est penser, réfléchir, décider, agir et vibrer à partir d'une énergie du manque. Ce qui caractérise le plus l'esprit de manque, c'est le fait de porter systématiquement son attention sur ce qu'on n'a pas plutôt que sur ce qu'on a.

L'intention fait toute la différence. Parce que ce que l'on pense a un impact sur ce que l'on vit, mais détermine aussi nos émotions, puis nos croyances, et influence nos actions. Si je me vois comme quelqu'un qui n'a jamais assez, je vais ressentir de l'insatisfaction, de la frustration, de l'agacement, je vais travailler plus pour gagner plus, je vais courir après plus tout le temps. Sauf que rien de tout ça ne suffira à me rassasier parce que je n'en aurai JAMAIS ASSEZ.

L'esprit du manque peut se manifester dans des domaines inattendus de notre vie :

- Se sentir obligé d'aller visiter un lieu incontournable sur notre lieu de vacances par peur de manquer quelque chose.

- Prendre l'intégralité d'un cours en note par peur de manquer une information clé.

- Acheter 10kg de pâtes et 54 rouleaux de PQ par peur d'une pénurie.

- Accepter une sortie entre amis alors qu'on aurait préféré une soirée ciné chez soi, par peur de manquer quelque chose de fun.

- Remplir le placard de la cuisine au-delà du nécessaire par peur de manquer de quelque chose pour la semaine.

- Acheter des tas de jeux et livres pour son enfant par peur qu'il manque de choses à faire.

- Voyager avec une valise pleine à craquer pour être sûr de ne manquer de rien pendant son séjour.

- Acheter 100m2 pour deux par peur de manquer d'espace.

- Se resservir 3 fois au buffet est à volonté pour en avoir pour son argent.

- Être sur le dos de ses enfants pour être sûrs qu'ils travaillent suffisamment et par peur qu'ils se ferment des portes s'ils ne travaillent pas autant.

- Ne pas quitter son job par peur de ne pas en retrouver.

- Ne pas changer de région par peur de manquer d'amis.

- Ne pas se lancer dans l'entrepreneuriat par de manquer de clients ou de temps libre.

L'esprit du manque est PARTOUT. Et je trouve ça non seulement formidable mais aussi hyper intéressant de commencer à porter votre attention sur les endroits où il se manifeste, et d'aller le démasquer pour enfin vivre une vie dans laquelle vous vous sentez riche de ce que vous avez déjà.

Dans cet épisode, je vous explique ma méthode en 3 étapes pour shifter mon état d'esprit du manque vers l'abondance.