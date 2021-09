Capsule #7 - Utile ou futile ?

Capsule #7 - La société nous renvoie de plus en plus l'injonction de la consommation utile.

La société nous renvoie de plus en plus l'injonction de la consommation utile. On veut tous être des consommateurs malins, avertis, et consommer utile, selon nos besoins. Personne n'a envie de s'entendre dire qu'il consomme futile et personne n'a envie de penser ça de soi-même.

Cette façon de penser a longtemps été un piège pour moi parce qu'à force de jouer au jeu de la comparaison et de toujours trouver façon plus utile de dépenser le moindre sou, j'en étais rendue à ne dépenser de l'argent que pour des choses vitales.

De plus, il est parfois difficile d'accepter que nous n'avons pas tous la même échelle. Trop souvent, on se permet de juger ce que les autres font ou ne font pas de leur argent en pensant qu'il serait mieux utiliser en faisant différemment.

J'en suis venue à me poser les questions suivantes :

- Comment savoir si une dépense est utile ou futile ? Sur quel critère se baser

- Comment ne pas subir l'injonction sociétal qu'il FAUT dépenser utile ?

- A-t-on encore le droit de dépenser futile ?

- Qu'est-ce qui est vraiment futile d'ailleurs ?

- Est-ce que je suis un bon juge de ça ?

- Est-ce que je peux facilement me persuader que tout ce que je fais de mon argent est utile ?

-Ou au contraire, est-ce que je passe mon temps à me culpabiliser de tout ce que j'achète en pensant que ce n'est jamais assez bien ?

- Comment ne pas juger de l'utilité ou de la futilité de ce que les autres font de leur argent ?

Ce sont toutes ces questions qui ont guidées ma pensée pour vous livrer cette capsule, dans laquelle je vous partage ma vision du monde.