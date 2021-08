Peut-on budgéter avec des revenus irréguliers ?

Capsule #6 - Dans cet épisode, je t'explique pourquoi faire un budget quand on a des revenus irréguliers n'est pas si différent de faire un budget quand on a des revenus réguliers.

Comment budgéter avec des revenus irréguliers ? C'est une question qu'on me pose tellement souvent...

Par irrégulier, il faut comprendre soit des revenus dont le montant diffère : je suis bien payé tous les mois mais je ne touche jamais la même somme. Soit des revenus dont la fréquence diffère : je ne suis jamais payé à la même date. Ou bien les deux : je ne suis jamais payé au même moment ni du même montant.

Dans tous les cas, le besoin est d'autant plus fort que la prévisibilité est moindre. Pourtant, la plupart des gens pensent que s'ils ne peuvent pas prévoir à l'avance, ça ne sert à rien de faire un budget. Au contraire ! Si tout était déjà prévu d'avance, que toutes les dépenses étaient fixes et très peu variables d'un mois sur l'autre, d'une année sur l'autre, alors il n'y aurait quasiment pas besoin de faire un budget, sauf à clarifier l'allocation de son épargne entre ses différents projets à plus ou moins long terme. Le budget permet non seulement de s'assurer que nos ressources couvrent nos dépenses mais il permet aussi et surtout de valider que nos dépenses sont bien alignées avec nos objectifs de vie. Et ce, à tous niveaux de revenus, peu importe la régularité.