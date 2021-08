Peut-on gagner de l'argent facilement ?

Pour la plupart d'entre nous, il est impossible de gagner de l'argent facilement... Sauf quand on a hérité. Sauf quand on gagne au Loto. Sauf à arnaquer les gens ou à exploiter les autres.

C'est ce qu'on nous dit depuis qu'on est tout petit : «L'argent ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval», ou «ça ne pousse pas dans les arbres», ou encore «on n'a rien sans rien». Mais aussi : il faut travailler dur pour y arriver, ça prend du temps.

On pense à tort que l'argent est une question de mérite. Pourtant, les gens qui travaillent le plus, ou qui font les métiers les plus durs et les plus utiles à la société sont loin d'être les personnes qui gagnent le plus.

Est-ce que les choses peuvent et doivent changer ?

Dans cet épisode, je t'explique pourquoi le monde entier nous offre des preuves qu'il ne suffit pas de travailler dur pour gagner de l'argent, mais aussi comment à l'inverse tu es déjà capable de créer de la richesse pas si difficilement que ça.