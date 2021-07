Pourquoi dépenser demain plutôt qu’aujourd’hui ?

Aujourd’hui, je réponds à cette question : Pourquoi il vaut mieux dépenser demain que maintenant ?

En matière d’argent, nous sommes tous confrontés en permanence, tous les jours à un choix entre dépenser maintenant ou garder son argent pour éventuellement le dépenser plus tard. Le phénomène qui consiste à accepter de repousser une gratification dans le but d’en obtenir une plus grande est bien connu des économiste sous le nom de gratification différée.

De nombreux chercheurs ont étudié son fonctionnement. Les résultats sont tellement édifiants qu’ils considèrent que la sensibilité à la gratification différée est un meilleur indicateur de réussite que l’intelligence mesurée par le QI.

Mais dans nos sociétés modernes et occidentalisées, il y a peu de place pour la gratification différée… Tout est bon pour que nous consommions de tout, tout de suite. Nous sommes tellement imprégnés par la surconsommation que nous avons de plus en plus de mal à distinguer ce pour quoi nous serions prêts à accepter une gratification différée.

Bonne écoute !