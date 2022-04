Richissime (ex Budget Chéri)

Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du «Travailler plus pour gagner plus».

J'ai personnellement longtemps pensé que cette phrase était frappée du bon sens. C'est bien sûr, si on veut gagner plus, il faut accepter de travailler plus. Si je veux gagner plus, je dois faire des heures supplémentaires, ou prendre un deuxième job, ou travailler plus pour obtenir une augmentation, ou encore travailler plus pour avoir plus de clients. Ça parait tellement évident !

Mais pourtant aujourd'hui, je sais qu'il y a quelque chose qui cloche dans cette phrase et soyons honnête vous le savez aussi. Dans cet épisode capsule je vous livre mes réflexions et ce que j'ai appris à ce sujet.

Très bonne écoute !