Capsule #17 - La vie nous envoie infiniment plus d'occasions de faire de l'argent, qu'elle nous envoie d'argent directement.

Richissime (ex Budget Chéri)

Aujourd'hui, je vais vous parler du fait de recevoir de l'argent vs. le fait de recevoir des occasions de faire de l'argent. La vie nous envoie rarement directement par la Poste les choses qu'on désire, les qualités qu'on aimerait avoir, les relations amoureuses, les amitiés, les opportunités professionnelles, le courage, l'audace, les talents d'orateur, les abdos en tablette de chocolat etc...

La vie nous envoie des occasions d'avoir ces choses-là. À la place, on aura maintes opportunités d'être téméraire, de sortir de notre zone de confort, d'aller à la salle de sport, de prendre la parole devant une audience, d'aller boire un verre avec des inconnus, d'oser aborder un/une inconnu(e) dans un bar, de faire de nouvelles choses, de se former, de changer de job etc...

Avec l'argent ça fonctionne exactement de la même manière. La vie nous envoie infiniment plus d'occasions de faire de l'argent, qu'elle nous envoie d'argent directement. Peut-être même qu'elle ne nous envoie jamais d'argent, et uniquement des occasions de gagner de l'argent.

Pour l'argent comme pour tout dans la vie, je vais vous raconter comment être à l'affût des opportunités d'obtenir ce que vous voulez plutôt que d'espérer que ça vienne à vous, et comment les probabilités d'enrichissement seront toujours plus élevées en misant sur soi, ses talents, ses compétences, son savoir et son intelligence qu'en misant sur la chance.

Je vous souhaite une très bonne écoute !