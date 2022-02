Richissime (ex Budget Chéri)

«Problème d’argent vs. problème avec l’argent» : il y a une raison très précise au choix de ce thème. Pendant longtemps, j’ai cru ne pas avoir de problème d’argent. À juste titre puisque je sais maintenant que je n’en avais pas.

Et pourtant, il y avait bien un problème entre l’argent et moi. Je le ressentais de manière insidieuse. Je n’étais pas satisfaite de ce que je faisais de mon argent. Pas satisfaite non plus de ce que je gagnais. Ni de ce que j’épargnais. Et encore moins de ce que j’investissais. J’avais ce sentiment de gaspillage de mon argent.

Comment je pouvais avoir un problème avec l’argent sans en avoir vraiment ?

C’est tout l’objet de cette capsule qui a pour but de vous faire économiser des années de brouillard financier. Il y a bien une différence entre avoir un problème d’argent et avoir un problème avec l’argent. Je vous explique ce que je sais maintenant.

Très bonne écoute !