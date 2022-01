Richissime (ex Budget Chéri)

D’un côté, j’ai connu une vie où le plaisir avait une place importante. Je travaillais dur pour gagner un bon salaire de plus de 3000€/mois. Une fois mes charges payées, mon argent servait essentiellement à me rendre la vie agréable et confortable. Puis, quelques années plus tard, j’ai aussi connu une vie où je n’accordais plus du tout de place au plaisir. Je mettais un point d’honneur à consacrer tout mon argent à la construction de mon entreprise et/ou de mon patrimoine.

Avec ce genre d’objectifs, j’ai vite banni le fait d’accorder du temps et de l’argent à des plaisirs. À quoi bon partir en week-end en amoureux quand on peut consacrer ce même budget à une formation en immobilier ou à l’installation d’un nouveau bien en sous-location ou à développer de nouvelles formations pour Richissime ? J’étais dans une logique de bonheur différé, où le temps pour se faire plaisir arriverait une fois le but final atteint, soit après 40 ans. Vous vous en doutez, je n’y ai pas trouvé mon compte non plus.

D’où ma question : Quelle place accorder au plaisir dans ma vie ? Comment parvenir à un équilibre ?

Dans cet épisode, je vous partage les 6 enseignements que j'ai identifiés pour y répondre. Bonne écoute !