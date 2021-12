Richissime (ex Budget Chéri)

Les gens beaux sont-ils plus susceptibles d'avoir du succès ? De l'argent ? De meilleures opportunités de mariage ? De meilleures opportunités de carrière ? De vie en général ? La réponse est oui ! Les gens beaux gagnent en moyenne 12% de plus que leurs collègues moins beaux...

Que l'on trouve ça triste ou injuste, il n'en demeure pas moins qu'il existe de nombreuses études qui ont mis en évidence ce phénomène. Les chercheurs parlent même d'un biais cognitif, connu sous le nom de «l'effet Halo». En gros, plus une personne est belle, plus on lui attribue des caractéristiques favorables dans d'autres domaines, comme le fait qu'elle soit plus sociable, plus intelligente, plus affirmée, plus confiante, plus saine d'esprit, sexuellement plus performante ou compétente.

Mais comment fait-on pour mesurer la beauté de quelqu'un ? Et pourquoi l'interprétons-nous en faveur des gens qui en sont dotés ? Dans l'épisode, je vous explique en quoi le succès grâce à la beauté est surtout une question de confiance en soi et pourquoi ça se reflète dans nos finances personnelles.