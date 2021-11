Richissime (ex Budget Chéri)

Dans cet épisode, je vous parle de la gratuité car j'ai remarqué à quel point le gratuit me faisait adopter des comportements un peu bizarres. Le sujet de la gratuité est vaste et couvre notamment le champs de l'économie sociale et solidaire, celle du don, et du bénévolat. Mais dans cette capsule, j'ai choisi de m'intéresser à ce que le gratuit nous fait faire d'absurde.

Comment le gratuit nous transforme en des consommateurs fous ? J'ai trouvé plusieurs études sur le sujet qui démontre que le mot gratuit produit des effets inattendus sur le cerveau : il agit comme un déclencheur émotionnel qui brouille notre jugement.

En réalité, payer pour quoi que ce soit vient avec un risque : celui d'être déçu. Le gratuit a un avantage certain : c'est qu'il n'y a pas de risque. Comment nous n'avons pas payé, nous n'avons pas peur d'être déçus. En définitive, le cerveau accorde plus de valeur au fait qu'il n'y ait pas de risque qu'à la valeur intrinsèque du produit ou du service qui est gratuit. Pour ma part, j'ai recensé 7 choses irrationnelles que nous fait faire le gratuit. Je vous laisse les découvrir en écoutant l'épisode.