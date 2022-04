Richissime (ex Budget Chéri)

Vous écoutez le 100ème épisode de Richissime!

Pour fêter ce bel anniversaire, je vous ai préparé une compilation d'extraits de douze épisodes marquants du podcast. J'ai dû faire une sélection car je ne pouvais pas réécouter les 99 épisodes mais j'ai eu énormément de plaisir à choisir ces extraits. Je me réjouis aussi que certains d'entre vous découvrent ces épisodes si vous ne les avez jamais écoutés.

J'ai créé Richissime en novembre 2019. Le podcast s'appelait Budget Chéri à l'époque. Je voulais à l'époque réhabiliter aux yeux du monde la gestion budgétaire. Aujourd'hui, ma mission est bien plus large puisque mon souhait est de changer la façon dont on parle d'argent dans tous les foyers francophones, en éveillant les consciences et en plantant des graines de réflexion pour que chacun puisse faire évoluer sa relation à l'argent et libérer son potentiel financier.

Je n'avais pas imaginé que ce podcast prendrait autant d'ampleur quand j'ai commencé et je suis heureuse de faire partie de votre quotidien. À l'occasion de cet anniversaire, j'aimerais beaucoup que vous preniez le temps de m'écrire en message privé sur Instagram pour que me dire en quoi le podcast a changé votre vie.

Sur ce, je vous laisse avec ces extraits phares et vous souhaite une très bonne écoute!