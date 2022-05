Richissime (ex Budget Chéri)

Épisode 62 - Elle consiste à acheter des grandes surfaces et les diviser en plus petites surfaces à louer.

Cette semaine, je reçois Jérémy Pajot, qui est investisseur en immobilier, conseiller en investissement financier et ancien analyste financier auprès des grandes fortunes au Luxembourg.

Jérémy a commencé à investir en immobilier en 2012 avec seulement 3000€ d'épargne et des taux d'emprunt à 4%. Il s'est rapidement spécialisé dans des opérations de division immobilière pour maximiser le rendement des opérations. La division immobilière c'est le sujet sur lequel j'ai choisi de l'interroger. C'est selon lui le meilleur levier de rentabilité immobilière à l'heure où il est de + en + difficile de trouver des rendements supérieurs à 10% en immobilier.

La division immobilière consiste à acheter des grandes surfaces et les diviser en plus petites surfaces à louer. Ce n'est pas l'investissement le plus commun car il est technique et complexe du fait des enjeux d'urbanisme, de réglementation et de technicité de la rénovation.

Je suis moi-même en train de me lancer dans un projet de division donc c'est un plaisir égoïste que je me fais en recevant Jérémy.

Ensemble, on a donc parlé de :

-division immobilière

-liberté financière

-stratégie d'enrichissement

-diversification de ses investissements,

et même de macro-économie.

Je vous souhaite une très bonne écoute !