Richissime (ex Budget Chéri)

Cette semaine, on va parler de l'argent dans le couple, thème que je n'ai pas abordé depuis 2 ans et qui pourtant est si central dans nos vies. Pour en parler, j'ai invité Lucile Quillet, journaliste spécialiste des problématiques de genre, de vie professionnelle, du couple, de la sexualité, et de l'argent entre autre. Elle est l'auteure d'un essai intitulé Le prix à payer : ce que le couple hétéro coûte aux femmes.

Le titre annonce la couleur. Eh oui c'est un épisode qui dérange. D'ailleurs, la lecture du livre de Lucile m'a dérangé, agacé, puis remis les idées en place. Il y a des prises de conscience qui heurtent et cette conversation en fait partie car, qu'on le veuille ou non, hommes et femmes héritent de représentations qui façonnent leur vie de couple et dont les conséquences économiques sont parfois davantage le reflet d'une tendance de fond que de choix individuels.

Dans cet épisode, on va parler des petits filles qui rêvent d'amour, qui deviennent des jeunes filles en quête du prince charmant, qui font tout pour ne pas finir célibataire et être de bonnes candidates au couple et continuent une fois en couple à être la variable d'ajustement de la famille pour que ça fonctionne. Avec au passage de lourds impacts financiers dont ni les femmes ni les hommes n'ont vraiment conscience d'ailleurs.

Cet épisode est une de ces conversations essentielles qui doit permettre à chaque couple de réfléchir, et de grandir en réussissant à créer un environnement de discussion sain et dépassionné autour de l'argent.

Je vous laisse le découvrir. Bonne écoute !