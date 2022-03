Richissime (ex Budget Chéri)

Aujourd'hui, je vous propose un nouvel épisode sur l'investissement immobilier et plus particulièrement 'activité de location en courte durée avec Mathieu de SuperHote.

Mathieu fait de la LCD à titre personnel en tant qu'investisseur, sous-loueur et aussi gérant de conciergerie mais surtout, Mathieu est entrepreneur. Il y a quelques années, il s'est donné pour mission de résoudre les problèmes des loueurs en courte durée en développant d'abord un outil puis aujourd'hui un écosystème de produits et de services pour faciliter la vie des loueurs.

C'est comme ça que je l'ai connu car j'utilise ses outils et je me suis formée moi-même avec lui pour automatiser mon activité et optimiser mon temps et la rentabilité. La LCD est l'activité immobilière la plus rentable (à titre personnel, je vise les 20% de rendement sur mes projets) mais c'est aussi l'activité la plus chronophage. Et c'est ce point qui fait peur à la plupart des gens qui hésitent à se lancer et qui préfèrent la location classique à l'année.

J'espère que cet épisode avec Mathieu vous fera découvrir la LCD sous un autre angle et balaiera au passage certaines de vos croyances.

Très bonne écoute !