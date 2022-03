Richissime (ex Budget Chéri)

Mon invité du jour est Anthony Poncet, qui a de multiples casquettes. Certains d'entre vous le connaissent pour son podcast Une vie de liberté ou Les Gentlemen Investisseurs qu'il co-anime avec son ami et investisseur Yann.

Anthony est aussi aménageur/lotisseur, diviseur foncier, marchand de biens, investisseur en tous genres, et formateur. Il est depuis à peine 3 ans libre financièrement, c'est-à-dire qu'il vit des revenus générés de ses investissements et ne travaille plus par nécessité mais par plaisir et par envie de développer son patrimoine.

Anthony m'avait reçu dans son podcast il y a plus d'un an et j'ai enfin décidé de l'inviter à mon tour pour parler d'un sujet qui me passionne : la rat race.

Sans vous dévoiler le contenu de cet épisode, le terme Rat Race popularisé par Robert Kiyosaki, l'auteur de Père Riche, Père Pauvre, désigne la course du hamster dans sa roue, analogie des individus qui courent après l'argent sans savoir pourquoi et surtout sans fin.

- Qu'est-ce que la rat race ?

- Tout le monde peut-il en sortir ?

- Comment et en combien de temps ?

- Pourquoi n'en avez-vous peut-être jamais entendu parler avant aujourd'hui ?

Cet épisode est une vraie conversation comme je les aime, franche, sans langue de bois, et un peu marrante aussi.

Je vous souhaite une très bonne écoute !