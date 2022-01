Richissime (ex Budget Chéri)

Dans cet épisode, je vous propose une belle conversation avec Clotilde Dusoulier, qui est ma podcasteuse préférée. Clotilde c’est la douce voix derrière le podcast Change Ma Vie, le plus gros podcast de développement personnel français qui cumule plus de 20 millions d’écoutes depuis 2017. Autour du podcast, Clotilde a développé une entreprise de coaching florissante qui aide les hommes et les femmes à appliquer des changements concrets à leur propre vie, y compris dans les situations les plus délicates.

Clotilde est issue d’une famille d’ingénieurs et a elle-même suivi cette voie qui l’a conduite après ses études aux États-Unis. En rentrant en France, elle créé un blog culinaire qui lui a valu un énorme succès sur internet mais aussi en librairie pendant une quinzaine d’années avant de lancer Change Ma Vie.

C’est son éclairage de coach que j’ai sollicité le plus dans cet épisode sur un sujet qui me passionne : nos croyances limitantes liées à l’argent.

Je lui ai notamment demandé :

- Pourquoi a-t-on aussi peur de gagner plus d’argent ?

-En quoi l’expérience des femmes et des hommes autour de l’argent est-elle différente ?

-Comment détecter nos croyances défavorables ?

-Comment reprogrammer nos croyances pour en adopter des plus favorables ?

Si vous ne connaissez pas Clotilde, vous allez découvrir avec quelle magie elle explique les choses et la facilité avec laquelle elle nous les vulgarise ✨

Bonne écoute !