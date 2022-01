Richissime (ex Budget Chéri)

Dans cet épisode, j'ai eu une belle conversation avec Olivier Roland.

Olivier est entrepreneur, auteur et conférencier à succès. Je l'ai découvert quand un ami m'a recommandé la lecture de son best seller Tout le monde n'a pas la chance d'avoir râté ses études. Il se décrit comme un prof de liberté. Il parle d'entrepreneuriat et de liberté aux rebelles intelligents qui veulent changer leur vie pour mieux disposer notamment de leur temps.

Il a quitté le lycée pour entreprendre à 18 ans. 5 ans plus tard, il était devenu l'esclave de son business qui marchait pourtant bien et a commencé à découvrir l'entrepreneuriat autrement notamment grâce à la lecture de livres business pour lesquels il s'est pris de passion. Aujourd'hui, Olivier voyage six mois de l'année, il est suivi par plus de 250k personnes sur Youtube et a plusieurs podcasts dans lequel il interviewe d'autres rebelles intelligents.

Ensemble, on a à la fois parlé d'entrepreneuriat, de liberté, de réussite professionnelle et du modèle éducatif à la Française. Qu'a-t-il appris en ayant monté une boite à 18 ans ? Comment ne pas devenir esclave de son propre business ? Quelles valeurs ont encore les diplômes ? Se dirige-t-on vers un modèle d'université en ligne à la carte ? Vers quelle genre de réussite mènent les longues études ?

Bonne écoute !