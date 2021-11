Richissime (ex Budget Chéri)

L'invité de cet épisode n'est autre que le célèbre mentaliste Fabien Olicard, suivi par plus de 4,5M de personnes, toutes plateformes confondues ! Mais qu'est-ce que le mentalisme ? Et quel rapport avec l'argent ?

Le mentalisme est une discipline de divertissement, ayant pour but de cerner le fonctionnement du cerveau, de l'esprit humain et notamment de la conscience. Il se situe à la croisée entre l'illusionnisme, la psychologie, l'influence, la manipulation, la mnémotechnie, la mémoire, ou encore la visualisation...

Fabien a écrit et publié plusieurs livres sur le sujet, dont le dernier en date L'anti guide de la manipulation a particulièrement attiré mon attention pour cet épisode. Ensemble, on a parlé du fonctionnement du cerveau et de notre conscience en lien avec le sujet de l'argent, des prix, des chiffres et de manipulation marketing et publicitaire.

Je vous garantis que vous allez en apprendre un rayon sur vous et votre propre tête !