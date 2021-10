La valeur de l'argent dans la vie d'un jeune entrepreneur millionnaire, avec Owen Simonin (alias Hasheur)

Cet épisode est la 2ème partie de mon entretien avec Owen Simonin, alias Hasheur, expert, youtubeur et entrepreneur dans la blockchain et les cryptomonnaies.

Dans l'épisode 47, nous avions parlé de cryptomonnaies et d'investissement.

Dans cet épisode, c'est à l'homme que je me suis intéressée :

-Comment peut-on avoir une telle trajectoire à son âge ?

- D'où vient-il ? Dans quel environnement a-t-il grandi ?

- Quand et comment a-t-il découvert sa passion pour l'argent et la création de valeur ?

- Est-ce facile d'être riche en France ?

-Comment a évolué son train de vie ces dernières années ?

-Quelle est la dernière dépense de moins de 100€ qui l'a le plus impacté récemment.

Je vous laisse découvrir notre conversation !

Les références mentionnées dans l'épisode :

-la chaîne Youtube d’Owen, alias Hasheur

-sa société d’investissement dans les cryptomonnaies Just Mining

-l'épisode 47 «Comment investir dans les cryptomonnaies quand on n'y comprend rien ?»