Faut-il (vraiment) investir dans les cryptomonnaies ? avec Owen Simonin (alias Hasheur)

Ma conversation avec Owen Simonin, mon invité du jour, a agit comme un détonateur sur moi. Plus que tous mes invités auparavant, Owen s'est construit une trajectoire et une vie hors norme à partir d'une enfance ordinaire.

Owen a 24 ans. Il est expert en cryptomonnaie. Il a créé une chaine Youtube de vulgarisation et d'information sur les cryptos en 2016, sous le pseudonyme Hasheur, suivie par 380k actuellement. Il avait 19 ans.

Il a créé avec son frère la société Just Mining en 2017 qui gère aujourd'hui environ 400M d'euros d'actifs en crypto pour ses clients. Il fait des conférences partout, a une chronique hebdo sur BFM Business, discute avec les PDG des plus grandes banques d'Europe et du monde. Il échange avec les puissants de ce monde et traite de ses impôts directement avec Bercy. Parce que la Blockchain et les cryptos sont en train de façonner la finance et le monde de demain.

Ça fait bien longtemps que je veux traiter le sujet des cryptos dans un épisode et j'ai découvert Owen, alias Hasheur, grâce à Simon, un fidèle auditeur.

Owen c'est le meilleur vulgarisateur que je connaisse ! Il n'y a pas besoin de s'accrocher pour suivre cet épisode.

J'ai pris la décision de vous proposer cet entretien en 2 parties : dans la première partie aujourd'hui, on s'est attelé à rendre intelligible les concepts fondamentaux de la blockchain et de l'investissement en crypto pour ceux qui veulent juste comprendre ou ceux qui veulent investir, ou ceux qui investissent déjà. On a aussi parlé de la fiabilité du système, de la fraude, de sa vision de la technologie à plus long terme. La semaine prochaine, on parlera de lui, son enfance, sa vision de l'argent, de la richesse, son train de vie, ses valeurs, ses objectifs et ce qui le motive à faire ce qu'il fait.

Sur ce, je vous laisse en notre compagnie.

Bonne écoute !