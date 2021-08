Nos origines sociales conditionnent-elles notre réussite financière ?

Aujourd'hui, nous allons parler ascension sociale avec mon invitée Esther Taillifet.

Esther a grandi dans un milieu très modeste, voire pauvre. Elle a été élevée seule par sa mère, qui était commerçante sur les marchés. Elle a grandi en HLM en Haute Savoie. Sa maman a rejoint les témoins de Jéhovah quand elle était jeune et elle a encore des souvenir précis des tickets de course donnés par l'assistance sociale qui leur permettait de faire les courses au centime près à Lidl.

Aujourd'hui, Esther est une entrepreneuse accomplie et multi-casquettes. Elle a d'abord créé une chaine Youtube qui compte près de 140k abonnés, puis en 2017 le podcast Se Sentir Bien, un des plus gros podcasts de développement personnel français.

C'est comme ça que je l'ai connue d'ailleurs. Elle a aussi développé un business de coaching autour de la thématique de la perte du poids qui génère environ 100k€ de CA chaque mois.

Il ne m'en fallait pas moins pour avoir envie de l'inviter pour lui poser des tas de questions sur son ascension sociale : Que disait-on de l'argent à la maison quand elle était petite ? Quels ont été ses atouts à elle pour s'élever sur l'échelle sociale ? Son ascension sociale s'est-elle fait au détriment de son entourage d'origine ? Quelles ont été les plus grandes barrières à surmonter ? A-t-elle dû travailler sur sa relation à l'argent dans son parcours et comment ? Est-elle plus heureuse aujourd'hui avec plus d'argent ? Comment gère-t-elle et comment investit-elle son argent ?

Esther est cash, son discours est inspirant pour toutes les personnes qui désirent comprendre les mécanismes d'ascension sociale, peu importe où on se trouve sur l'échelle sociale.

Bonne écoute !