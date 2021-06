La voiture peut-elle être un investissement ?

L’épisode du jour est consacré au poste de dépense n°2 des ménages Français : la voiture.

Pour en parler, j’ai invité Jean-Luc Moreau, journaliste auto depuis 34 ans, à la télé (M6, TF1, 13E Rue, RMC Découvertes…), à la radio (RMC, SudRadio), et dans la presse (Auto-Moto, Voiture écologique).

Mon fil rouge de l’épisode est cette question qui m’obsède : existe-t-il un moyen de faire de la voiture un investissement et non un poste de dépense ?

Avec Jean-Luc, on a passé en revue tous les aspects de la voiture :

-Neuf VS Occasion

-Moteur thermique VS moteur électrique VS moteur hybride

- Essence VS Diesel

- Les équipements, l’entretien, les modes d’achat, les différentes marques, les voitures de luxe et même les voitures anciennes.

-Achat et vente entre particuliers

Jean-Luc possède 12 voitures dont la plupart sont des voitures anciennes de collection. Pour moi qui ne perçoit QUE la valeur utilitariste d’une voiture, et n’y accorde aucune importance, c’était un peu un choc de culture.

Bonne écoute !