Si la sexualité est aujourd’hui largement présente dans notre société, la sexualité des vieilles gens, elle, est souvent niée, considérée comme gênante, taboue, voire même déviante. Pourtant, à 60, 70 ou 80 ans, il peut s’en passer des choses. Des histoires d’amour, de complicité, de rapprochements, de coups de cœur. De véritables récits de vie et de fin de vie.

Des débuts du vieillissement jusqu’à la fin de vie, en passant par la prise en charge de la dépendance en maison de repos, pourquoi nos ainés sont-ils si souvent perçus comme des personnes fragiles et non des êtres de chair qui continuent d’entretenir une vie affective et sexuelle, remplie de sensualité et de désir ?

Ce podcast a reçu le prix de la meilleure enquête - entretien au Brussels podcast festival 2022.

Le troisième âge du sexe est un documentaire radiophonique réalisé par Marie-Flore Pirmez, Sara Brarou, Morgane Wajsberg et Jacqueline Ngo Hana, dans le cadre d’un mémoire médiatique présenté en deuxième année de Master en presse et information à l’IHECS. Pour écouter le premier volet de ce documentaire, cliquez ici.