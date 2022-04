Dans un studio insonorisé, deux hommes enregistrent un podcast. Mais de curieux événements interrompent bientôt l'expérience.

Ce podcast a reçu le prix de la meilleure fiction au Brussels podcast festival 2022.

Pour en savoir plus sur Rouge Vif, écoutez l'épisode de Sans Algo qui lui est dédié.

Scénario, prise de son, montage, mixage et autres joyeusetés : Mehdi Bayad

Comédiens n.1 et 2 : Mehdi Bayad

Musiques : Chopin - Nocturne no.20 en do dièse mineur, op. posth; CO.AG - Dark memories of the past still linger; Bensound - Instinct; CO.AG - The swing; Mehdi Bayad - Lumière Noire Thème; Heiko Franz - Crazy Violins; CO.AG - 3am; AShamaluevMusic - Vacation