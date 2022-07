Bookmakers

« Esme ne pensait pas à ses origines et ses origines, croyait-elle, ne pensaient pas à Esme. La réalité était légèrement différente. » Dans «Le Londres-Louxor», son deuxième roman de littérature générale paru en 2010 aux éditions de L’Olivier et vendu à 2400 exemplaires, Jakuta Alikavazovic suit la jeune Esme Vitch, qui signe des livres qu’elle n’a pas écrit, dont la sœur a disparu, et qui cherche la paix dans un ancien cinéma devenu refuge pour la diaspora bosniaque depuis le siège de Sarajevo. Il faudra à Esme le temps du roman pour trouver sa voie et sa voix. Dans l’intervalle, elle tombera amoureuse (et réciproquement) d’un critique littéraire exigeant, en quête de bouquins «qui lui résistent», qui ne peuvent pas «prendre instantanément la forme d’une anecdote».C’est l’effet, heureux et rare, produit par les ouvrages de Jakuta Alikavazovic ; difficile de voir, au premier regard, quelles charpentes soutiennent ses intrigues bizarres, d’où proviennent ses personnages récurrents d’intellectuels vaporeux, son goût du clair-obscur, ses phrases brèves et millimétrées, l’élégance de ses références, ou les «trous» de ses fictions – dans lesquelles notre agence de voyages recommande de se jeter, sans risque.

Enregistrement: avril 22

Texte, voix, entretien, découpage: Richard Gaitet

Prise de son, montage: Sara Monimart

Réalisation, mixage: Charlie Marcelet

Lectures: Chloé Assous-Plunian, Arnaud Forest, Richard Gaitet, Silvain Gire

Musiques originales: Samuel Hirsch

Clavier, chant: Eve Girard

Illustration: Sylvain Cabot

Production: ARTE Radio

