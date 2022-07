Bookmakers

Née à Paris en 1979, Jakuta Alikavazovic est une romancière multirécidiviste suspectée à juste titre de détournements d’attention, de trafic d’énigmes et de corruption d’imaginaires. Elle a reçu en 2008 le Goncourt du premier roman pour «Corps volatils» (L’Olivier) et, en 2021, le prix Médicis de l’essai pour «Comme un ciel en nous» (Stock). Elle a aussi publié d’habiles romans pour la jeunesse et une histoire d’amour inoubliable, «L’Avancée de la nuit». Mais qui est donc cette érudite «d’un naturel inquiet», souvent vêtue d’un imperméable de détective privé, pour qui « internet est l’ennemi juré de l’écriture », par ailleurs chroniqueuse enjouée pour «Libération» et traductrice anglophone d’Eve Babitz ou de David Forster Wallace ? Pour le savoir, y a qu’à écouter Jakuta.

Elle a caché quelque chose au Louvre. Un outil, ou peut-être un insecte. Un mystère de poche introduit en loucedé, au nez et à la barbe des équipes de sécurité, lors de sa nuit au musée dont le récit, intitulé «Comme un ciel en nous», lui a valu le prix Médicis 2021 de l’essai. Vendu à 7300 exemplaires, ce petit livre, son plus personnel à ce jour, est à double fond : Jakuta Alikavazovic y expose ses joyeuses réflexions sur l’art, « cette histoire de fantômes pour grandes personnes», tout en esquissant le portrait pudique de son père monténégrin en « émigré esthétique» venu à Paris pour «s’installer dans la beauté».

Ce nouveau forfait méritait une enquête approfondie sur cette admiratrice d’Hercule Poirot et de Philip Marlowe, qui lit dans son bain et se rêve parfois dans la peau de Raskolnikov, armée d’une hache. Comment s’éveilla sa vocation? C’est ce que nous allons tenter d’élucider dans la première partie de cette garde à vue sonore.

Enregistrement: avril 22

Texte, voix, entretien, découpage: Richard Gaitet

Prise de son, montage: Sara Monimart

Réalisation, mixage: Charlie Marcelet

Lectures: Chloé Assous-Plunian, Arnaud Forest, Richard Gaitet, Silvain Gire

Musiques originales: Samuel Hirsch

Clavier, chant: Eve Girard

Illustration: Sylvain Cabot

Production: ARTE Radio

Musiques originales: Samuel Hirsch