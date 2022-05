Bookmakers

«C'est un métier d'adolescent attardé et rêveur, de marginal… pratiqué avec des acteurs qui sont fous parmi les fous». Extérieur jour, un après-midi à Paris, près de la gare du Nord: ARTE Radio frappe à la porte de l'un des plus grands cinéastes de ce pays pour une leçon de scénario à domicile qui, bien entendu, ne se passera pas comme prévu. Flegmatique, le scandaleux metteur en scène de Tenue de soirée se définit parfois comme un «écrivain de cinéma».



L'extraordinaire musicalité de sa prose goguenarde, à la confluence de Céline, Kafka, Beckett et du roman noir américain, a subjugué trois générations de spectateurs. Et quelques réalisateurs – Quentin Dupieux, Gustave Kervern et Benoît Delépine, Alexandre Astier –, qui se revendiquent de son méta-cinéma, gouailleur et provocateur, lyrique ou grand-guignolesque. Gageons qu'ils apprécieront ce conseil : «Au stade de l'écriture, j'accouche de choses effroyables, impossibles à filmer telles quelles, mais extrêmement jouissives en soi. Ensuite, il faut gommer, peaufiner, équilibrer. Puis inventer les images justes. On peut tout dire, tout faire admettre, si c'est esthétiquement valable. C'est à ce stade qu'on évite le scandale gratuit». Mais comment ce fils d'acteur célèbre, aux piètres résultats scolaires, s'est-il imposé – façon diesel, lentement d'abord, puis à toute blinde – comme un auteur incontournable du septième art ? C'est le sujet de ce premier épisode qui démarre plutôt calmos.

En partenariat avec Babelio

Enregistrement: mars 22

Texte, voix, entretien, découpage: Richard Gaitet

Prise de son, montage: Sara Monimart

Réalisation, mixage: Charlie Marcelet

Musiques originales: Samuel Hirsch

Flûte, voix: Maïa Barouh

Illustration: Sylvain Cabot

Remerciements: Eva