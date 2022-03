Bookmakers

« Tu vas me foutre en l'air », confie son héroïne dans la pénombre d'un théâtre après une partie de sexe triste. Ce fut l'un des succès surprise de la rentrée 2021, avec 50 000 exemplaires écoulés, cinq traductions, pléthore d'articles élogieux et des nominations pour les prix Goncourt, Renaudot, Interallié, Décembre et de Flore. Paru aux éditions Fayard, Feu, le sixième roman de Maria Pourchet, démarre comme une histoire d'amour très mal barrée. Laure, prof' d'université de 40 ans, mariée et mère de deux enfants, s'ennuie à crever ; elle rencontre Clément, banquier solitaire et désabusé de 50 piges « au corps noueux, blanc tirant sur le vert », qui n'a d'yeux que pour son vieux clébard baptisé Papa. Ces deux personnes prennent le risque de se brûler. Attraction désastre.

Le canevas est archétypal, mais ce qui change tout, c'est la manière : à chaque phrase ou presque, souvent très resserrée, le désespoir progresse d'un cran. Via des observations fort bien senties ou des saillies d'humour noir comme autant de grenades jetées dans le plumard d'une bourgeoisie chiantissime. Au fil d'une narration qui alterne le point de vue des deux protagonistes jusqu'au double dénouement inattendu, cette « mid-life crisis » est aussi traversée – ou plutôt : revitalisée – par un troisième personnage, Vera, 17 ans. La fille aînée de Laure refuse d'« aller au dressage, de marcher au pas, tout ça pour se faire monter plus tard et à la fin se faire bouffer » ; ce destin de « Petit Poney ».

De l'étincelle aux cendres, ce troisième et dernier épisode s'intéresse au processus de combustion d'un roman déjà classique. Feu à volonté.

Enregistrements : janvier 2022.

Entretien, découpage : Richard Gaitet.

Prise de son : Baptiste Dupin.

Montage : Sara Monimart, Baptiste Dupin.

Lectures : Richard Gaitet, Delphine Saltel.

Réalisation, mixage : Charlie Marcelet.

Musiques originales : Samuel Hirsch - Târ : Sogol Mirzaei.

Illustration : Sylvain Cabot.

Production : ARTE Radio.

En partenariat avec Babelio.