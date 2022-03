Bookmakers

Née en 1980 à Épinal (Vosges), Maria Pourchet est romancière et scénariste. Après des études de sociologie, une thèse sur la médiatisation des écrivains et des missions dans l'industrie du conseil qui l'ont « desséchée », cette Parisienne d'adoption réalise à 30 ans son rêve obsessionnel de petite fille : écrire. Depuis 2012, elle a publié six romans sur les drames de l'incommunicabilité entre les êtres, empreints d'un humour assez désinvolte, parmi lesquels Champion (Gallimard, 2015) et surtout Feu (Fayard, 2021), vendu à 50 000 exemplaires.

Un jour, Maria Pourchet a déclaré : « J'aime par dessus-tout la ville, le silence, oublier l'heure et quel jour on est, commencer un roman, la forêt, l'argent qui tombe du ciel, l'Italie, les tables de 6 ou 8, boire du vin (du Sud) dans des verres très très fins, être amoureuse, dormir, relire les romans de Jean Echenoz des années 80, les illusions, les hommes de ma vie, relire les romans de Philippe Djian des années 80, relire Flaubert, constater que j'ai le temps pour ça, ranger un placard et nettoyer les nids de serpents. »

Dix ans après son premier roman au titre programmatique (Avancer, Gallimard, 2012), que trouve-t-on dans les placards de cette femme « saturée de livres » ? Qu'a-t-elle retenu de la langue des vipères, dans la campagne vosgienne de son enfance ? D'où lui vient ce goût de la réplique cinglante, cet art consommé de la punchline qui fit en partie le succès de son roman le plus récent, Feu (Fayard, 2021) ? De quoi fut-elle « sauvée » en découvrant Romain Gary et son double, Émile Ajar ?

Voici venue l'heure d'interroger, en profondeur, cette romancière et scénariste dont les six livres, teintés d'ironie et d'un regard bien renseigné propre à sa formation de sociologue, mettent en scène des personnages de profs, de publicitaires, de P.-D.-G., de môme paumé ou de mère sévère, qui ne savent pas – ou plus – se parler.

