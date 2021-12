Bookmakers

Né en Côte d'Ivoire en 1951 sous le nom de Bruno Taravant, Bayon signe de 1978 à 2015 dans le journal Libération des milliers d’articles très écrits sur ses idoles, The Cure, Joy Division, Suicide, Bashung ou Christophe... Chef anticonformiste et généreux des pages musiques du quotidien, alors en plein âge d’or, l’homme sans prénom offre à Libé son record absolu des ventes en 1991 (800 000 ex.) grâce à une interview «post-mortem» de Serge Gainsbourg, qui deviendra le livre Gainsbourg raconte sa mort (Grasset, 2001). Adoré ou détesté, ce moine-soldat de la critique, dont la minutie confine à l’entomologie, est aussi l’auteur méconnu d’une œuvre autobiographique intense, sans succès durable et pourtant inoubliable. À lire, outre les ouvrages mentionnés dans ces trois épisodes (Le Lycéen, Les Animals), le sidérant Haut fonctionnaire (Grasset, 1993), un « mémoire hanté » sur son père diplomate.*

Bah voyons : voici Bayon. Personne n’écrit comme ça, aujourd’hui en France : préciosité « fin de siècle » des termes et des sentiments, longues phrases savamment architecturées ou, au contraire, sèches et méchantes comme un coup de trique. Par goût (coupable) de la formule, disons qu’il s’agit d’un petit Proust qui aurait beaucoup écouté The Cure ou le punk spirite des bien-nommés Suicide. Le tout, pour servir une exigence morale de vieux sage « au bord du précipice » et dont l’élégance noire a nourri sur trois décennies une dizaine d’ouvrages-confessions, souvent fondés sur des expériences traumatiques : mort d’un petit frère sous ses yeux, coma et trépanation suite à un accident de moto, rupture familiale, dépression aiguë, crâne fracturé après une chute à vélo, « ictus » amnésique. Pour comprendre, il faut remonter la piste de l’initial B. B. jusqu’aux origines de sa recherche du temps perdu. S’enfoncer dans la jungle du jeune Bruno. Dans ce premier épisode, Bayon retire son bâillon et parle Côte d’Ivoire, Togo, Gabon – où il étudie Kafka tout en exerçant, l’été, un job d’inspecteur forestier. Avant Paris, où ce « Rimbaud de pochette-surprise » compose « debout, empoisonné de migraines, de café et bière, en une dizaine de jours » un premier roman maudit intitulé Retour d’enfer, dont la publication lui fait honte et qui ressortira en version expurgée sous le titre Le Lycéen (Quai Voltaire, 1988). Élève B., au tableau.

Enregistrements : novembre 2021.

Entretien, découpage, lectures : Richard Gaitet.

Prise de son, montage : Sara Monimart.

Réalisation, mixage : Charlie Marcelet.

Musiques originales : Samuel Hirsch.

Illustration : Sylvain Cabot.

Production : ARTE Radio.