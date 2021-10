Sophie Divry (1/3)

Née en 1979 à Montpellier, Sophie Divry vit et travaille à Lyon. Diplômée de l’Ecole Supérieure de Journalisme de Lille, cette « catho de gauche » de 42 ans a d’abord musclé ses convictions écologiques anticapitalistes dans les colonnes du journal « La Décroissance », avant d’être « dévorée » par le désir d’écrire. Consciente que le roman est, selon les mots de Virginia Woolf, « la plus indépendante, la plus élastique et la plus prodigieuse des formes littéraires », celle qui déteste les voitures a mis le turbo et signé huit livres depuis 2010, dont le très remarqué La Condition pavillonnaire (2014, éditions Noir sur Blanc). Au printemps 2021, elle a publié Curiosity suivi de L’Agrandirox et sa mémé confinée, une nouvelle aussi drôle et bizarre qu’un épisode de La Quatrième Dimension. En partenariat avec Babelio.

« Réveillez-vous ! » Dès les premiers mots de La cote 400 (Les Allusifs, 2010), Sophie Divry annonçait la couleur : elle allait nous remuer. Après ce monologue maniaque d’une bibliothécaire que personne ne voit, « revanche de l’humble sur le riche, du public sur le privé, de l’oublié sur le bling-bling », celle qui se surnomme « Madame Ciseaux », du fait de sa capacité à couper tout ce qui pourrait plomber sa prose, a beaucoup écrit.

Dans l’ordre : la confession de son retour à la foi (Journal d’un recommencement), un tétanisant portrait de femme sous l’égide de Flaubert (La Condition pavillonnaire), une comédie formidablement loufoque sur la précarité (Quand le diable sortit de la salle de bain), un essai brillant sur l’écriture (Rouvrir le roman), la survie post-apocalyptique d’un taulard champêtre (Trois fois la fois du monde), le récit choral authentique de cinq Gilets Jaunes mutilés par la police (Cinq mains coupées) ou, en avril dernier, les considérations existentielles d’un robot seul sur Mars (Curiosity).

Curiosité, oui. De quelle planète provient cette romancière si plurielle, encore trop méconnue ? Quels sont les mécanismes d'écriture de cette Lyonnaise d’adoption ? Elle qui affirme haut et fort : « Pour dire notre époque monstrueuse, il faut des romans monstrueux. Des romans difformes qui frôlent la catastrophe (…) Sinon, nous finirons tous reporters » (Le Monde, 2018). C’est le sujet de ce premier épisode.

