Hervé Le Tellier (2/3)

« Nous appelons littérature potentielle la recherche de formes, de structures nouvelles. » Le 24 novembre 1960, l'écrivain Raymond Queneau et un scientifique bibliophile nommé François Le Lionnais fondent une société secrète : le Selitex, Séminaire de Littérature Expérimentale qui, à l'initiative du professeur Albert-Marie Schmidt, fut vite rebaptisé OuLiPo. Késako ? « L’Ouvroir de Littérature Potentielle » s’est donné pour mission d’inventer, de mettre en pratique et de répertorier toute une gamme d’exercices stylistiques, guidés par de curieuses contraintes, afin « d’éveiller, libérer, stimuler l’imagination », de « trouver des mots neufs » ou de générer des effets rythmiques, poétiques ou comiques. L’exemple le plus célèbre de cette gymnastique est le roman La Disparition de Georges Perec (1968), entièrement écrit en lipogramme, c’est-à-dire en l’absence d’une lettre, la plus courante de notre langue : le « e ». Trois ans plus tard, le bon Georges n’utilisera plus que cette voyelle pour composer un autre roman, Les Revenentes.

Les oulipien.ne.s se comparent parfois à un « rat, qui aurait construit lui-même le labyrinthe dont il se propose de sortir ». Attention cependant : ce n’est « ni une école, ni un mouvement, ni une avant- garde ». Il s’agit plutôt d’un laboratoire, que ces grands enfants souriants auraient caché au cœur d’une cour de récréation textuelle, en se réunissant un jeudi par mois à la Bibliothèque Nationale de France, à Paris, en public, pour présenter leurs travaux farfelu-diques.

Dans ce deuxième épisode conçu comme une opération d’« ouliposuccion », nous allons entendre le président Le Tellier énoncer les règles invisibles qui donnèrent naissance aux poésies bizarres de son recueil Zindien, ainsi qu’aux inventeurs fêlés qui peuplent les nouvelles de sa remarquable Encyclopaedia inutilis. Il explicitera également la discipline qui lui a permis de produire mille réponses à cette question cruciale : à quoi tu penses ?, rassemblées dans son o vrage Les amnésiques n’ont rien vécu d’inoubliable, vendu à plus de vingt mille exemplaires au fil des rééditions. Oulip-hip-hip, hourrah !

Crédits:

Enregistrements : juin-juillet 2021.

Entretien, découpage : Richard Gaitet.

Lectures : Chloé Assous-Plunian, Richard Gaitet, Silvain Gire, Delphine Saltel.

Montage : Sara Monimart.

Prise de son, réalisation, mixage : Charlie Marcelet .

Musiques originales : Samuel Hirsch, Charlie Marcelet .

Guitare et claviers : Zeid Hamdan.

Illustration : Sylvain Cabot.

Production : ARTE Radio.