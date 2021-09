Hervé Le Tellier (1/3)

Que savons-nous d’Hervé Le Tellier ? Je me souviens de ses 233 points de vue sur la Joconde – celui du médecin, d’un amateur de puzzle, de Lacan ou de Marguerite Duras – écrits pour les besoins de son ouvrage Joconde jusqu’à cent et plus si affinités. Je me souviens de 115 « dialogues socratiques de qualité » entre un maître et son disciple relativement idiot, regroupés dans le très zen Demande au muet. Je me souviens d’une liste de quarante véritables souvenirs amoureux, offerts à une ancienne amante le jour de ses 40 ans, insérés dans son roman Assez parlé d’amour qui s’écoula à vingt-six mille exemplaires. Je me souviens aussi de sa passion pour Je me souviens de Georges Perec, tout comme je me souviens de sa fausse correspondance avec quatre présidents de la République, révélée au grand jour dans Moi et François Mitterrand. Je me souviens enfin du Goncourt obtenu en 2020 pour L’Anomalie, ses quarante traductions et son million d’exemplaires vendus, qui bouleversa un peu l’existence de ce romancier, poète et dramaturge parisien de 64 ans.

Mais quelle est l’origine, l’abscisse et l’ordonnée de cet ancien professeur de mathématiques ? Quels auteurs consolèrent l’enfant seul que vingt mille lecteurs découvrirent dans son émouvant récit autobiographique, Toutes les familles heureuses ? A-t-il réellement assuré la sécurité du groupe The Clash ? Ce sont quelques-uns des sujets mis en équation dans ce premier épisode, avec l’humour en exposant.

