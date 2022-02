Les aventures de Rodolphe et Gala L'invitation Publié le 2 février 2022 à 9h30

Cécilia Dorai - Gerald Dorai temps d’écoute : 11 min Twitter Facebook Linkedin Messenger Saison 6, épisode 1 - Rodolphe, Gala, Rodolphine et Touf sont arrivés sur une planète jonchée de cailloux.

«Rodolphe, Gala, Rodolphine et Touf sont arrivés sur une nouvelle planète. Grâce au pouvoir du coeur de glace donné par la princesse Cali, la planète sur laquelle ils sont arrivés se transforme sous leurs yeux. Les montagnes émergent du sol, les arbres poussent, les rivières coulent, les lacs se forment... Et surtout le sol est jonché de milliers de cailloux. Rodolphe, Gala, Rodolphine et Touf se sentent enfin chez eux.

-(Rodolphine) Rodolphe, Rodolphe !

-(Rodolphe) Qu'est-ce qu'il y a Rodolphine ?

-(Rodolphine) Regarde comme il est beau mon caillou !

-(Rodolphe) Fais voir. Ouais il est pas mal.

-(Rodolphine) Pas mal ? Tu veux dire qu'il est magnifique ?

-(Rodolphe) Ouais, c'est un caillou quoi...

-(Rodolphine) Tu veux que je te le donne ?

-(Rodolphe) C'est vrai, tu me le donnes ? Youpi, c'est le plus beau jour de toute ma vie ! Bon bah alors tu me le donnes ou non ?

-(Rodolphine) Seulement si tu me dis que mon caillou est magnifique.»