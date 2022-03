Les aventures de Rodolphe et Gala

De retour sur la planète Alpha, il ne reste plus à Gala et Rodolphine qu'à prendre leurs cailloux et à se rendre sur Olympe pour participer au grand concours intergalactique de construction de cailloux.

«-(Gala) Et bien ça y est, c'est le grand jour. Tu es prêt à partir Rodolphe ?

-(Rodolphe) Ouais, c'est bon, je suis prêt !

-(Gala) Tu peux prévenir Rodolphine qu'on décolle dans cinq minutes ?

-(Rodolphe) C'est pas la peine ?

-(Gala) Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Elle est malade ? Elle s'est blessé ? Elle est paralysée par la peur ? Elle a disparu ?!

-(Rodolphe) Ne panique pas comme ça Gala, c'est juste que ça fait deux heures que Rodolphine est installée dans le vaisseau. Elle avait peur de louper le décollage.

-(Gala) Ouf ! Tu m'as fait peur Rodolphe !

-(Rodolphe) Tu t'es fait peur toute seule.»

Gala et Rodolphe retrouvèrent Rodolphine dans le vaisseau. Et quand ils rentrèrent à bord, ils n'en crurent pas leurs yeux : Rodolphine avait empilé tous ses cailloux et sa tour semblait plus solide que jamais.