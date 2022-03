Les aventures de Rodolphe et Gala

Saison 6, épisode 6 - Rodolphe, Gala et Rodolphine ont enfin fini de faire les tour des participants. Et le constat est sans appel : aucun d'eux ne semble à la hauteur pour remporter la victoire.

Rodolphe, Gala et Rodolphine ont enfin fini de faire les tour des participants. Et le constat est sans appel : aucun d'eux ne semble à la hauteur pour remporter la victoire. Ils se dirigent à présent sur la planète Olympe où aura lieu le concours, pour rencontrer le grand juge Xéco, afin de dénoncer les tricheries des Cocominis, leurs derniers concurrents. Dans le vaisseau spatial, Gala et Rodolphine étaient en boucle sur l'affaire des Cocominis.

«-(Rodolphine) C'est quand même incroyable de voir ça !

-(Gala) Ils ne respectent rien !

-(Rodolphine) Tricher de cette façon...

-(Gala) C'est inadmissible.

-(Rodolphine) Mais ils ne vont pas s'en sortir comme ça !

-(Gala) Oh que non !

-(Rodolphine) C'est quand même pas croyable !

-(Gala) Aucun respect !

-(Rodolphine) Comment ils voulaient tricher, j'y crois pas.

-(Gala) On ne doit pas accepter ça.

-(Rodolphine) On ne va pas les laisser s'en tirer comme ça.

-(Gala) Oh, non !»