Les aventures de Rodolphe et Gala

Saison 6, épisode 5 - Rodolphe, Gala et Rodolphine reviennent de la planète Scalp plus confiants que jamais : ni les Gloums, ni les Lévitans, ni les Scalpators ne représentent un danger réel à la victoire de Rodolphine.

Rodolphe, Gala et Rodolphine reviennent de la planète Scalp plus confiants que jamais : ni les Gloums, ni les Lévitans, ni les Scalpators ne représentent un danger réel à la victoire de Rodolphine. À présent il n'y a plus qu'un participant à aller espionner avant la compétition de tours de cailloux. Bien que Rodolphine soit de plus en plus rassurée sur ses concurrents, la pression commençait quand même à monter à l'approche du concours. Et quand Rodolphine était stressée, elle avait une méthode bien à elle pour décompresser...

«-(Rodolphine) Caillou gris anthracite. Poids : 512 grammes. Aspérités : moyennes. Surface : rappeuse. Densité : 2/10.

-(Rodolphe) Rodolphine regarde, j'ai appris un nouveau numéro à Touff !

-(Rodolphine) Caillou marron clair. Poids : 87 grammes. Aspérités : nombreuses. Surface : granuleuse.

-(Rodolphe) Allez Touff, on montre à Rodolphine. Fais le pas beau !

-(Rodolphine) Caillou gris noir. Poids : 154 grammes. Aspérités : nulles. Surface : lisse. Densité : 8/10.»