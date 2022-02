Les aventures de Rodolphe et Gala

«Rodolphe, Gala et Rodolphine sont de retour sur leur planète. Mais à peine sont-ils arrivés, qu'il est déjà temps de repartir pour se rendre sur la planète Scalp. C'est là qu'ils trouveront les prochains adversaires de Rodolphine, pour le grand concours de construction de tour de cailloux. Cela faisait déjà plusieurs jours que le vaisseau spatiale sillonnait l'univers. À bord, Rodolphine redoublait d'effort pour améliorer ses techniques de construction. Encouragée par Rodolphe, elle progressait à vue d'oeil.

-(Rodolphe) Wow Rodolphine, c'est incroyable! Tu as réussi à empiler dix cailloux, alors que ça bouge dans tous les sens dans le vaisseau!

-(Rodolphine) Et encore, t'as rien vu. Toute à l'heure, j'ai fait une tour qui touchait le plafond!

-(Rodolphe) Oh! Qui touchait le plafond? Bah non, tu as raison, je ne l'ai pas vue. Pourquoi je ne l'ai pas vue?

-(Rodolphine) À ton avis?»