Les aventures de Rodolphe et Gala

Publié le 16 février 2022 à 10h13

Cécilia Dorai - Gerald Dorai temps d'écoute : 9 min Saison 6, épisode 3 - L'équipe se dirige vers la planète Levita.

«Gala s'est donné une nouvelle mission : tout faire pour que Rodolphine gagne le concours de construction de tours de cailloux à laquelle Rodolpha l'a inscrite. Pour cela, ils partent espionner les participants au concours. Après avoir constaté la maladresse légendaire des Géants de pierre, ils se dirigent maintenant vers la planète Levita. À bord du vaisseau Rodolphine essayait tant bien que mal de construire une tour. Mais à cause de la conduite brusque de Gala qui prenait les virages à fond la caisse, elle en était déjà à sa 130e tentative.

-(Rodolphine) Oh, ça m'énerve, ma tour elle est encore tombée ! Tu pourrais faire attention Gala.

-(Gala) Désolée Rodolphine, il y a beaucoup d'astéroïdes sur le trajet et je dois slalomer pour les éviter.

-(Rodolphine) Oh, entre toi qui conduit n'importe comment et Rodolphe qui ronfle comme un aspirateur, comment je fais moi pour me concentrer ?»