Une nouvelle planète (partie 2)

Les aventures de Rodolphe et Gala

Rodolphe, Gala, Rodolphine et Touf ont quitté Epura pour rejoindre une nouvelle planète. À leur arrivée, ils découvrent avec la plus grande surprise que cette planète n’est autre que la planète Alpha.

Ils comprennent aussi que ce n’est pas un hasard et que c’est dû au nouveau pouvoir de Rodolphe. Pour une raison qu’ils ignorent, Rodolphe obtient tout ce qu’il désire. Mais alors que Gala tente de neutraliser ce pouvoir incontrôlable, Rodolphe s’en sert encore une fois pour empêcher Gala et Rodolphine d’agir.

«-Rodolphe, ça commence à bien faire. Rends-moi mon apparence !

-Quoi ? Ça te plaît pas d’être une grosse tortue !

-Hihihihihi, Rodolphe, arrête de me faire rire, je commence à avoir mal aux joues et au ventre ! Hihihihihi !

-C’est vous qui avez commencé ... en voulant me voler mon pouvoir. Alors c’est bien fait pour vous.»

Crédits:

Histoires écrites et racontées par : Cécilia Dorai

Musique : Gerald M. Dorai

Bruitages : Romain Nicolas et Gérald M. Dorai

Plus d'informations sur loustiketfarfelux.fr