Une nouvelle planète (Partie 1)

Rodolphe, Gala, Rodolphine et Touf ont quitté la planète Epura pour partir à la recherche d’une nouvelle planète. Ils emportent avec eux un cœur de glace offert par le prince Kal et la princesse Kali, aux pouvoirs inconnus, mais censé leur porter bonheur.



À bord du vaisseau, chacun vaquait à ses occupations. Gala consultait son ordinateur de bord pour trouver une planète. Touf faisait un brin de toilette et Rodolphe jouait avec le cœur de glace... seul Rodolphine tournait en rond ne sachant pas quoi faire.



«- (Rodolphine) Qu’est-ce que tu fais Rodolphe ?

- (Rodolphe) Rien de spécial…

- (Rodolphine) Bah si, je vois bien que tu fais un truc avec le cœur de glace...

- (Rodolphe) Je le regarde, c’est beau…

- (Rodolphine) Tu me le prêtes ?

- (Rodolphe) Non, je n’ai pas finis de le regarder.

- (Rodolphine) Mais ça fait au moins 3 heures que tu le tripotes, tu pourrais le partager.

- (Rodolphe) Je me concentre pour qu’il nous porte bonheur.

- (Rodolphine) Tu vas quand même pas croire à ces histoires de bébé ?

- (Rodolphe) Bah si !!!

- (Rodolphine) Pffff, moi j’y crois pas une seule seconde…

- (Rodolphe) Bah pourquoi tu le veux alors ?

- (Rodolphine) Je ne le veux pas, je voulais juste le regarder une seconde et après je te le rends.»



Crédits:

Histoires écrites et racontées par : Cécilia Dorai

Musique : Gerald M. Dorai

Bruitages : Romain Nicolas et Gérald M. Dorai

Plus d'informations sur loustiketfarfelux.fr