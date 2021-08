Saison 5, épisode 6 - Rodolphe, Gala, Rodolphine et Touf ont rejoint Kal sur la planète Epura.

Les aventures de Rodolphe et Gala

Rodolphe, Gala, Rodolphine et Touf ont rejoint Kal sur la planète Epura. Alors que tout semble se passer à merveille, Rodolphe fait une étrange découverte. Dans le château du prince, se cache une extraterrestre enfermée dans une prison de glace.

Gala élabore un plan pour retourner dans cette pièce avec Rodolphe, mais le plan échoue et Kal surgit dans la pièce, menaçant Rodolphine de son épée.

«- Reculez contre le mur. Maintenant.»

Rodolphe, Gala et Rodolphine se plaquèrent contre le mur. Kal actionna un bouton et une grille descendit du plafond jusqu’au sol, enfermant les trois amis.

«- Oh non, il nous a mis en prison!!

- Holala, qu’est ce qui va nous arriver ?

- Kal? Pourquoi est-ce que vous nous enfermez? Qu’est-ce que vous allez nous faire?

- Je suis désolé, je ne voulais pas en arriver là, mais j’ai besoin de vous.

- Besoin de nous?

- Ça sent pas bon cette histoire …»

Crédits:

Histoires écrites et racontées par : Cécilia Dorai

Musique : Gerald M. Dorai

Bruitages : Romain Nicolas et Gérald M. Dorai

Plus d'informations sur loustiketfarfelux.fr