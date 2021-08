Saison 5, épisode 5 - Rodolphe, Gala Rodolphine et Touf ont été sauvés in extremis des plantes carnivores, par Kal, le prince de glace.

«Rodolphe, Gala Rodolphine et Touf ont été sauvés in extremis des plantes carnivores, par Kal, le prince de glace. Ils le suivent donc en toute confiance sur sa planète, une planète de glace nommée Epura. Mais alors que Kal se promène en compagnie de Rodolphine et Gala, Rodolphe s’introduit en cachette dans le château du prince. Il découvre alors une pièce cachée qui contient un incroyable secret.

- Salut Rodolphe, on est rentrés !

- Ça va, tu n’as pas trouvé ça trop long ?

- Non pas du tout, on vous a attendu bien sagement ici, on a pas bougé d’un millimètre, hein Touf ?

- Maou.

- Ce soir, le prince nous invite à dîner, tu vas pouvoir faire un gros repas comme tu les aimes.

- Heu... chez lui ?

- Oui.

- Heu.... C’est-à-dire que je n’ai pas très faim.

- Ah bon ?

- Tu es malade ?

- Pas du tout…

- Je trouve ça très étrange que tu refuses de manger…»

Crédits:

Histoires écrites et racontées par : Cécilia Dorai

Musique : Gerald M. Dorai

Bruitages : Romain Nicolas et Gérald M. Dorai

Plus d'informations sur loustiketfarfelux.fr