Le sauveur

«-(Rodolphe) On est fichus, au secour !

-(Gala) Restez groupés !

-(Rodolphine) Oh non, on va mourir !

-(Rodolphe) Oh non !

Les monstres-plantes ouvraient grand leur gueule, prêts à les dévorer quand tout à coup un vent glacial se mit à tourbillonner autour d'eux.

-(Rodolphe) Qu'est-ce qu'il se passe ?

-(Gala) Je ne sais pas, je ne vois plus rien il y a trop de vent.

-(Rodolphe) Au secours !»

Tout l'été, vous pouvez acheter la saison 5 en intégralité et sans pub ici, ou attendre chaque semaine la sortie du nouvel épisode, au choix ! Merci pour votre soutien et vos nombreux messages.

Crédits:

Histoires écrites et racontées par : Cécilia Dorai

Musique : Gerald M. Dorai

Bruitages : Romain Nicolas et Gérald M. Dorai

Plus d'informations sur loustiketfarfelux.fr